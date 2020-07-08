去年投訴廉署近半涉疏忽職守　調查後3人遭訓斥

廉政公署今（8日）向立法會呈交《廉政公署事宜投訴委員會2019年年報》，披露去年委員會共收到14宗投訴，較前年的11宗略有上升，近半投訴均涉廉署人員涉疏忽職守，委員會跟進調查後，有兩宗投訴涉及3項指控證明屬實或部分屬實，包括進行搜查時未有出示授權證，3名廉署人員因此遭上級訓示。

報告指出，委員會於去年接獲14宗對廉署或廉署人員的投訴，共涉及68項指控，當中包括一宗涉及29項指控的投訴，較2018年委員會接獲的11宗投訴上升，前年的投訴僅涉23項指控。

檢視去年的投訴，有57%投訴涉及廉署人員疏忽職守，如沒有就案件進行全面調查；33%投訴指人員涉行為不當，如態度差劣或有欠禮貌；濫用權力的投訴亦佔7%；另有3%個案指廉署的工作程序有不足之處。委員會已就14宗投訴展開跟進，並完成了11宗調查。

委員會同時審議及通過了3份評估報告，初步評估顯示，報告涉及的投訴缺乏理據，無需就這些投訴作進一步調查。

廉署表示，會加強培訓課程內容，提升前線人員警覺性，並會進行搜查、備存檢取證物紀錄，以及處理所收到外間通訊能維持專業。