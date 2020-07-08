健身教練承認拳打警長　獲准簽保守行為

去年10月全港多區出現反《禁蒙面法》示威，一名健身教練在《禁蒙面法》生效第3天，被指在將軍澳蒙面襲擊警察，他被控襲警罪，案件原定今（8日）在觀塘裁判法院開審，惟律政司在案件開審前一天決定撤銷控罪，准他簽保守行為了事。最終裁判官下令他自簽2000港元、守行為2年，另要他支付1000港元堂費。

22歲被告吳智晉，報稱任職健身教練。他被控於2019年10月7日，在將軍澳唐德街博愛醫院八十週年鄧英喜中學外襲擊警長黃成輝。控方原本在控罪中稱呼事主為「警長A」，並向法庭申請為事主匿名，惟匿名令的申請遭法庭拒絕。

據被告承認的案情指，案發當晚近9時，警方收到消息有人在將軍澳皇冠假日酒店打架，遂派3架警車到場處理。警員到場後目睹現場有約200人聚集叫囂及掟硬物，遂進行掃蕩行動。其中警長黃成輝目睹被告在唐德街往唐賢街方向逃跑，但被告不小心跌倒，黃嘗試將被告制服，被告隨即反抗，並推黃的胸口及拳打黃的右胸。最終被告因涉嫌參與非法集結、違反《禁蒙面法》及襲警被捕。

黃送院治理證實上胸壁發紅，但毋須放病假。警誡下被告聲稱，他因身體不適才戴口罩，他見有警員行近他，他感到害怕想推開對方，但不記得有否推到對方。