34人搶1個飯碗　萬人爭做月薪2.5萬元政府短期工

經濟衰退、人浮於事，政府工即使是短期職位，也有34人爭1個飯碗！政府第2輪防疫抗疫基金預留60億港元，擬於未來2年在公營及私營機構創造3萬個短期職位，當中包括政府各部門所開設約300個相等於公務員二級行政主任的短期行政服務助理職位，月薪逾2.5萬港元。招聘上月底截止申請，公務員事務局確認，期內共接獲1.03萬份申請，平均34人爭1個職位，競爭相當激烈。

公務員事務局回應東網查詢時指，招聘行政服務助理申請日期為上月16日至29日，截至申請日期完結為止，局方共接獲約1.03萬份申請，現正審核有關申請。該局會統籌各決策局或部門招聘支援服務助理，有關招聘工作將於今年8月進行，其他有時限職位的籌備和招聘工作亦會在2年內陸續分階段進行。

根據該局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交的文件，截至上月底，計劃下約2萬個短期職位籌備工作進入成熟階段，包括1.35萬個政府職位及6500個非政府界別職位。其中財經事務及庫務局聘請額外員工計劃已於上周四(2日)展開。