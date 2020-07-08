涉UGL事件與梁振英打龍通　泛民質疑周浩鼎有意圖誤導各方

民建聯立法會議員周浩鼎被揭涉嫌與特首辦公室「打龍通」，按特首梁振英意見修改調查梁振英UGL事件專責委員會的擬議調查範圍。立法會其後成立調查委員會處理周浩鼎涉違反誓言及行為不檢等指控。調查委員會今(8日)發表報告，指周浩鼎行為某程度上影響公眾對議員的觀感，但不足以構成譴責周浩鼎的理據。

調查委員會主席石禮謙指，委員會由2017年11月至今年6月共舉行8次會議，已研究相關憲法規定及程序指引，亦參考過外國議會規則做法。委員經過通盤考慮，認為所確立的事實不足以構成譴責周浩鼎的理據。

石又指，雖然周浩鼎曾與梁振英討論委員會的主要研究範疇，但議會並無規則限制議員從任何渠道取得資料、亦無禁止委員與證人私下溝通。雖然報告內表明周的行為引致公眾對事件產生負面觀感，但周未有嚴重失德或嚴重影響立法會信譽及公信力，因此委員會認為不能確信周浩鼎構成行為不檢。

有委員對事件持不同意見，另外發表少數報告。議員郭榮鏗指周浩鼎與梁振英就專責委員會研究方向作私下溝通，而周身為專責委員會副主席涉利益衝突，認為周涉藐視立法會、作虛假陳述、違反立法會誓言。郭又指，周浩鼎涉有意圖地誤導立法會，可視作行為不當以及引導其他議員作出誤判，因此無法認同調查委員會的意見。