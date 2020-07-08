網民熱話：索免費琴閃電轉售收買佬　貪心婦辯稱冇諗過咁大

近年不少人會將家中無用的物品放上網，以平價甚至轉贈有需要的人，不過如果遇上貪心一族，隨時換來一肚氣。近日就有網民分享免費送贈電子琴，誰知轉眼間即遭人轉售給收費佬，網民看過後表示：「唔好怪人唔做好心，就係因為有太多呢啲自私鬼。」

網民Ken C.L. Ho本周日（5日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載有關貼文：「送琴畀街坊結果畀人賣咗」，又附上與涉事女街坊的聊天記錄。圖中所見，事主與街坊交收不久，竟然「見到有個男人拎住我部琴走」，於是質問該名街坊，「你唔會賣咗出去嘛？」對方承認轉售收賣佬，但就辯解「冇想過（部琴)咁大，屋企放唔落」。事主最終無奈回應：「如果係咁，我送畀第二個啦」。

涉事街坊轉售免費琴的行為引起網民公憤：「簡直係難以置信嘅事」，「人家出於善意。你這個貪心鬼」；有人質疑不可能不知道電子琴大小：「點會唔知個琴放唔落？買乜嘢都度晒位先啦！」批評對方轉眼間便轉售他人，分明存心圖利。事主其後曾為街坊說情：「佢都知衰，放過佢啦」，但依舊難平眾怒。事情持續發酵，有其他網民免費轉送二首鋼琴時亦「抽水」：「我唔想最後係收買佬手上見到」，又稱：「如果唔係揚咗（轉售免費琴），我諗我都會就腳搵個街坊，有小朋友想學琴嘅就free咗佢。」

網民有話說：

陳豪：佢根本一開始就諗住攞嚟賣，咁多藉口

Puiyee Liu：我諗以後冇人再會free嘢畀佢㗎喇

Dominick Foo：以前都喜歡free畀人，但係都因為咁嘅原因所以堆填區見

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