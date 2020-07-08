沙田區疫情反覆教育局無指引　胡素貞博士紀念學校提早放暑假

本港新冠肺炎出現社區爆發，有學生確診，亦有老師曾與確診者有密切接觸。教育局在6月16日更新學校復課指引，未有具體提到一旦出現確診者該如何處理，位於沙田的胡素貞博士紀念學校雖然有學生或家長確診新冠肺炎，但見沙田區疫情反覆及有家長感到擔心，決定明日(9日)起，除小五生繼續回校考呈分試外，全部學生提早放暑假。

校方向東網強調，該校沒有學生或家長確診新冠肺炎，惟有見沙田區疫情反覆及有家長感到擔心，故校方今早召開緊急會議，決定安排大部分學生提早放暑假。小五生則照常回校考呈分試至本月14日，於15日起放暑假。校方會為有需要學生安排補考，例如學生身體不適不能回校，以及一旦有學生所住的大廈有染疫，便需等待病毒測試結果呈陰性就會安排。

私營教育中心Babington Education於網站張貼通告，稱荃灣麗城分校昨(7日)傍晚接獲一名家長通知，一名家庭成員確診感染，該家長的孩子於前日(6日)到過中心上課。荃灣麗城分校決定今(8日)起停課14天，期間徹底清潔消毒，教職員亦會進行新冠病毒檢測，中心並已通報衞生防護中心，待衞生署進一步指示。

中學校長會主席鄧振強表示，教育局的復課指引，未有提出學校應對出現疫情的具體處理方法，多間學校的處理方式不一致，例如校內有確診人士的密切接觸者，停課日數不相同，他敦促教育局盡快更新處理疫情的指引。