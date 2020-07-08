修例風波：教育局指學校應禁播禁唱《榮光》　勸止人鏈活動

反修例風波期間，有學生在學校附近築人鏈、或在校詠唱具抗爭宣傳的歌，教育局局長楊潤雄今（8日)回覆立法會議員質詢稱，部分學生詠唱的《願榮光歸香港》是帶有強烈政治訊息的歌曲，與持續多月的社會政治事件、暴力及違法事件有密切關連，認為學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。

楊潤雄表示，在校園內、畢業典禮、開學禮等場合或學習活動中，學生若作出不尊重場合，或與學習目標並不相符的行為，學校應立即制止。又指奏唱或播放具政治意味的歌曲、築人鏈等活動，是一種表達政治訴求、煽動其他同學的行為，不符課程內容或學習目標。

楊又談到築人鏈活動，強調世界各地過去固然有為各種非政治原因進行的同類活動，但從去年9月以來，本港的築人鏈活動及某些口號宣示，明顯有強烈的政治訊息，並非像其他地方為了慈善或非政治目的而籌劃和進行，學校應予勸止。

從過去一年的事件看來，校內校外的人鏈活動，無可避免地為其他人造成騷擾，以往曾因聲浪等問題而引起附近居民不滿，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故。為學生的人身安全和福祉著想，局方及學校均有責任制止學生拉人鏈。