機場示威襲擊旅客　六旬翁認罪判緩刑

去年8月9日，有人發起聚集於機場的示威活動。一名剛抵港市民向機管局職員投訴，指機場縱容示威令旅客受滋擾後，便遭逾百人包圍，更被人從後偷襲，最終需要機場職員掩護下離開。及後警方拘捕一名懷疑施襲的六旬退休漢，他今（8日）在西九龍法院承認一項普通襲擊罪，裁判官斥他從後施襲的行為是乘人不備，最後判處他監禁3個月，但緩刑2年。

控罪指，本案63歲被告何兆麟於2019年8月9日，在赤鱲角香港國際機場的抵港大堂內襲擊梁海峯。

案情顯示，梁於當日晚6時許，乘搭飛機抵港。他在前往的士站途中，曾與數名示威者起爭執，故向機管局職員質問為何機場會容忍大量示威人士聚集以滋擾旅客，該名職員則回覆因情況失控。兩人的對話被偷聽到，遂引來超過一百的示威者的包圍，期間被告突然揮拳擊打梁的左臉，最終梁需在職員協助下才能離開。

辯方求情指被告認罪有悔意，形容今次是單一事件，因一時情緒高漲所致，而事主僅受輕傷，冀法庭以罰款處理。裁判官就指，案件源於被告與事主就事件有不同看法，被告從後攻擊屬乘人不備，惟暴力情節不高，故判被告囚3個月，但准緩刑2年。