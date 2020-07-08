新冠肺炎疫情未止　中大調查港人未來1年出遊意欲低

中大調查發現，約71%市民估計未來1年去旅行的機會小。

新冠肺炎疫情未止，港人未來1年出遊意欲低。中文大學6月底調查發現，約71%受訪者估計未來1年去旅行機會小，另有約56%受訪者認為政府在疫情控制上表現欠佳。學者指出，港人在疫情下無論出遊、工作、學習及購物的習慣都有所轉變；特別旅行方面，港人一見疫情爆發，旅行意欲會更低。

中大香港亞太研究所於6月22日至29日進行調查，以電話訪問707位市民，在回答未來一年去旅行機會小的受訪者中，大多擔心當地疫情是否受控、旅途中受到感染、以及返港後需否隔籬等因素，反映疫情對世界各地旅遊業造成衝擊。

本地疫情方面，有約53%受訪者認為政府對疫情控制有所不足，近60%受訪市民擔心本地出現疫情第二波爆發。另有約72%受訪者擔心香港出現經濟蕭條，約46%受訪者指其家庭收入已因為疫情而減少。

中大香港亞太研究所副所長鄭宏泰指出，港人素來喜愛旅行，是次調查發現港人出門遊行的意欲下降，與憂心外地疫情尚未受控有關，預計日後港人旅行模式有變。他舉例如郵輪旅行過往較受具經濟基礎的市民歡迎，但如今此旅行模式或被視為高傳染風險，日後選擇此方式出遊的市民或明顯減少。

鄭特別提及，6月時，約92%受訪者指經常在外出時會戴口罩及有80%受訪者表示經常用梘液或酒精搓手液洗手，均較5月份同類調查輕微下降約3%，認為數據反映市民在防疫方面有所鬆懈，不過近日多區爆發確診個案，相信市民會對疫情提起高度警覺。