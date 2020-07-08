毛孟靜「車房變住宅」10年無還原　葛珮帆轟政府執法偏頗

近年不時有公職人員的住所或名下物業，被揭發違反建築工程(俗稱僭建)，多名議員關注會影響公職人員的信譽。議員葛珮帆批評議員毛孟靜將車房改建成住宅，僭建超過10年，政府當局卻沒有要求毛拆卸，質疑政府的執法出現偏頗，對社會造成極壞影響，令人誤會社會上有部分人士有特權不用守法。發展局局長黃偉綸在立法會回應指，毛屬單一個案難以評論，相信政府人員以不偏不倚的原則處理個案，需要時會諮詢相關的法律意見。

黃又重申，不論任何身份，業主都有責任遵守樓宇安全及規例，強調政府將按有關法例不偏不倚、一視同仁地處理個案，不會因涉事人的公職身份而額外處理。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓則關注，政府處理僭建人手是否足夠，每年能處理多少僭建案件。黃承認人手總是緊張，現時共有700名職員，已較3年前增加20%，每年能處理超過1萬宗案件。他又指政府暫時沒有計劃成立由屋宇署、地政總署、香港消防處及差餉物業估價署等政府部門代表組成的跨部門專責小組，認為本身各部門的工作已行之有效。