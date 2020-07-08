港鐵今年凍薪　部分評級良好員工獲最多兩個月獎金

昨日(7日)發盈警料上半年轉蝕4億港元的港鐵，全部員工今年將會凍薪，但部分合資格員工會獲發一次過特別獎金及酌情特別獎金。香港鐵路員工總會今早與港鐵高層會面，指公司今年會凍薪，但所有獲3級至5級評分的非經理級員工會分別獲發1.4個月、1.73個月及2.07個月的獎金。工會代表指由於不滿方案，已先行離場抗議。

工會解釋，工作表現評級中以第5級表現最好，第1級為表現最差。獲評第5級及第4級的員工，可分別獲發相當於0.67個月及0.33個月的「工作表現獎金」；除「工作表現獎金」外，港鐵向獲評第3級至第5級的員工，發放相當於1.1個月月薪的「酌情獎金」，以及相當於0.3個月月薪的「特別獎金」。換言之，三項獎金相加後，獲評第3級員工可享1.4個月月薪的獎金、獲評第4級員工則可享1.73個月月薪的獎金，而表現最好的第5級員工則可享2.07個月月薪的獎金。

港鐵行政總裁金澤培向員工發信，指疫情席捲全球，香港正經歷有史以來最嚴重的經濟衰退，公司無可避免受到影響，車務、車站商務和港鐵商場收入遭受重大損失，又指由於內地和國際旅客數量持續低迷，加上負面經濟和市場情緒，公司的業務將需要很長時間復原。金強調，首要任務是在危機中保就業，同時確保業務的可持續性，希望大家能夠理解整體薪酬檢討安排，是公司在平衡眼前面對的艱巨挑戰及回饋同事付出的努力而作出審慎和合理的決定。