涉兩度非禮女同學　國際學校男生受審

一間國際學校前年發生境外非禮事件，該校一名17歲男生被指前年初參加內地交流團時，在蘇州一間酒店內兩度非禮同班女同學。涉案男生前年10月被捕後，案件今天（8日）在東區裁判法院開審。控方傳召女事主在屏風後作供，稱事發時遭被告摸臀及擁抱。

法庭今日批准辯方的匿名令申請，下令以「LPHS」作為被告的代號，惟貼在法院內的案件審訊表仍載有被告全名。今早一名中年男子在休庭時用手機拍攝該審訊表，保安得悉後只勸喻他刪除，沒有報警，對方反厲聲質疑：「點解唔影得，關你乜事」，未見他有任何刪除動作。

報稱學生的17歲被告LPHS，現被控兩項非禮罪，控罪指他於2018年1月31日及2月2日，在蘇州一間五星酒店的房間內非禮當時15歲的事主X。

X今於屏風後作供稱，她與被告事發時就讀香港某國際學校同一班，事發時共19名學生及3位老師一同前往蘇州交流，並入住當地一間五星酒店。X形容與被告只屬好朋友，完全沒有戀愛關係，惟當晚已換了T恤短褲睡衣的她與被告躺在她房間床上聽音樂時，被告突然挨近並摸她臀部數分鐘及擁抱她10多分鐘，X感到震驚及難以置信，不知如何回應，被告之後起身離開，X發現穿短褲的被告下體呈勃起狀態。