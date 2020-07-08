5月內地入境訪客5623人次　較4月急升9成

新冠肺炎疫情反覆，本港出入境情況惹關注。保安局今(8日)以書面回覆立法會議員質詢時稱，單計今年1至5月，內地訪客入境人次逾265萬，當中5月錄得5623人次，較4月的2945人次急升90%。另根據衞生署資料，今年2至5月於各出入境管制站向獲豁免人士發出醫學監察通知書共209,072次。

當局指今年首5個月的內地訪客入境人次中，1月佔252萬人次，自1月30日起分階段暫停大部分管制站的客運通關服務後，2月訪客入境激跌至96,716人次，至3及4月更進一步下降至27,525及2945人次，惟至5月人次開始回升。5月的內地訪客中，以持探親簽注的人佔最多，有4870人次，佔5月總體約86%。

此外，當局亦交代了非本地畢業生留港／回港就業安排、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃、資本投資者入境計劃及科技人才入境計劃，於去年11月至今年5月的獲批來港人士的數字，分別有1656、4056、530、17及41人。期間，另有8014人持單程證來港，當中以來自廣東省的人佔最多，有5130人。