涉科學園阻路　1男認罪5人守行為2男女候審

去年11月有人發起「大三罷」行動，期間兩輛輕型貨車被發現橫泊在沙田科學園路堵塞交通，有人設置路障阻止車輛駛過。懷疑涉案的兩車司機及乘客共8人，因而被控在公眾地方造成阻礙罪，其中一人另被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。案件今（8日）在沙田法院再提訊，有一名被告認罪，裁判官押後至本月底判刑；2人則否認控罪，案件排期在9月審訊；其餘5人則准以簽保守行為方式處理。

案中8名被告依次為蘇文豪、麥兆天、黃恩霖、潘凱玲、洪浚泓、范瑞佑、林文珊和鄭雅雯（18至32歲）。8人同被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路，留下垃圾桶、欄杆、巴士站牌，以及兩輛輕型貨車等。潘另被控管有一個士巴拿。

報稱任職貨車司機的蘇文豪承認控罪，裁判官把案押後至7月31日判刑，期間為蘇索取感化及社會服務令報告。潘凱玲及范瑞佑則不認罪，案件排期至9月28日開審，預計審期3日，3人俱續准保釋。至於麥兆天、黃恩霖、洪浚泓、林文珊和鄭雅雯則准自簽2000港元守行為12個月，他們的控罪獲撤銷。

案情指，事發當日早上10時許，2輛輕型貨車橫泊在路中，道路上放滿雜物，有示威者看守路障，除救護車外不准其他車輛通行。警方到場，期間有示威者登上兩車，並試圖駛走，但終被截獲。當時蘇文豪及范瑞佑分別坐在兩車司機位，其餘被告則為兩車乘客。