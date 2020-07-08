日本貨機降落本港現火警警告　調查發現引擎燃油管有裂紋

日本貨物航空(Nippon Cargo Airlines)貨機兩年前在本港機場降落時，其中一組發動機發出火警警告信息。民航意外調查機構完成相關調查並發表報告，指涉事發動機燃油管有裂紋，但事前兩次超聲波檢測均無發現，機構已向發動機製造商提出安全改善建議。

涉事貨機型號為波音747-8KZF，登記標誌為JA18KZ，於2018年3月29日在本港機場降落。事發時，飛機正降落07L跑道，在離地面約50呎，發動機指示和機組警告系統發出了三號發動機火警警告信息。飛機降落後離開07L跑道，停於滑行道A8與滑行道A的交匯處。

民航意外調查機構指，事故成因可能是涉事貨機的三號發動機的一條燃油管有一處裂紋，而降落時可能由於整流罩內通風流量低，從裂縫洩漏的燃油，與高溫的燃燒擴散噴嘴外殼接觸，繼而點燃。機構又指，涉事貨機於事發前曾兩次按服務通告執行了超聲波檢查，但均未檢測到該裂紋。機構提出一項安全建議，發動機製造商應核實該服務通告內的「校準」、「回波幅度」和「判斷參考水平能涵蓋檢查任務的整個回波範圍」等項目，以提高超聲波檢查的可靠性。