飲食業界推廣計劃食肆名單今出爐　下周三起推7折優惠

政府上月聯同飲食業界代表公布，於下周三(15日)開始推出飲食業界的推廣計劃，包括將於7月推出7折、8月推出8折的優惠，振興飲食業。參與計劃的食肆名單今(8日)在特設網站上公布，涉及逾1000間食肆。就本港爆發第三波疫情，飲食界議員張宇人指計劃如期推出，期望能為業界帶來350億港元收入。

計劃推廣期由下周三起至下月31日。主辦機構於網頁diningdiscount.hk上載參與計劃的食肆資料，食肆不乏連鎖快餐店、茶餐廳、中式、西式及素食食肆等。優惠方式包括全單7折、套餐7折、指定餐牌7折等；當中有鮑魚龍蝦餐及蒸飯加湯套餐等等。

張宇人承認眼見出現第三波疫情，曾考慮應否押後計劃，但相信政府有自己決定，亦對政府防疫工作有信心。張提及若政府再次收緊為「一枱坐4人」，相信飲食業界會支持政府；坦言擔心屆時會再影響業界生計，估計或有業界因此退出。至於日後會否因疫情煞停計劃，張指要視乎政府如何按法例而實施防疫管制。

張認為，疫情反彈勢影響市民外出用膳的意欲，不過絕大部分食肆會做好防疫如消毒清潔、量體溫及戴口罩等。對於有業界人士指較難做到7折，因涉及舖租、人工、食物等成本，張有信心下月推出8折時會有更多食肆參與。

香港旅遊發展局主席彭耀佳認為，如今此輪疫情只是剛發生，若變化不大仍會繼續推出計劃。被問到本地消費免費換取本地遊旅行團的計劃會否押後，彭指目前本地疫情數字未有大變動，會繼續籌備有關計劃及留意疫情發展。