60歲2元乘車優惠明年底才實施　議員極之不滿　

政府於今年1月公布，長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃的合資格年齡門檻將由65歲下調至60歲，並交由早前聘請的顧問提交實施方案。有議員關注政府能否提早實施，勞工及福利局局長羅致光表示，顧問公司已完成公眾諮詢，正準備最終報告，目標於明年底實施。羅指，若在制定更多交通工具提供2元優惠前推行60至64歲長者乘車優惠，將會令不在範圍內的交通工具乘客量大減，生意出現問題。

因應本港人口老化，羅預計到2025年，乘車優惠的合資格人士將會上升至175萬人，對政府財政造成負擔。羅指在2018年約有360萬張不記名長者八達通及65歲人士持有的個人八達通，每年增長約30萬張，以防浪費公帑，政府需要審視及檢討現時政策，解決濫用問題，將年齡門檻由65歲下調至60歲目標於明年底實施。

議員梁耀忠質疑現時仍未納入優惠範圍的交通工具極少，政府應衡量提早將年齡門檻由65歲下調至60歲，讓長者有更多社交活動，又能振興經濟。羅指出，紅色小巴及電車均未納入優惠範圍，而兩者均受長者歡迎，而紅色小巴的價格不受政府規管，故政府需要有詳細規劃處理。