旅遊業「零收入」多月　政府稱與多地研放寬出入境管制

新冠肺炎疫情令本港旅遊業受挫，訪港旅客人數下跌。商務及經濟發展局局長邱騰華今午(8日)在立法會上回應議員質詢時，指已與部分國家展開討論雙邊豁免，上周與泰國政府討論，並將牽頭成立跨部門小組，討論放寬兩地居民的出入境安排。

旅遊界議員姚思榮表示，近日疫情在社區再次爆發，旅遊業本來收入已經為零，復甦更是遙遙無期，希望政府會再提出新一輪支援措施針對旅遊業界。邱指出，政府就旅遊業界已推出多輪支援措施，涉款約13億港元，會再與業界商討。他又指，政府多次與廣東省和澳門政府商討，本港會以先導計劃形式，有限度便利有必要往來粵港澳三地的市民，豁免檢疫安排，又指已進入最後階段，會適時落實。

邱又指，現時有15間私營化驗所提供檢疫新冠肺炎服務，收費正逐步下降。他續指，兩地的疫情穩定程度需要相若，而且需要有互相確認的檢測標準，才能可恢復兩地的交往，如兩地旅客需要在上機前通過病毒測試、由小範圍開始作人流管理。