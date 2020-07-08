中大核對500多種疾病　發現糖尿病易感染新冠肺炎

中大醫學院生物醫學學院助理教授蘇漢昌醫生領導的研究發現，糖尿病有機會是感染新冠肺炎的高危因素。(中大提供)

香港中文大學醫學院生物醫學學院研究發現，糖尿病有機會是感染新冠肺炎的高危因素。研究發現，糖尿病透過改變人體的ACE2受體(又稱「血管緊張素轉換酶」)，令患者更易感染新冠病毒，或感染後病情惡化。本港新冠肺炎的死亡病例中，患者多患有糖尿病，凸顯了確定相關高危因素及背後機制的迫切需要，以保護易受感染群組及找出有效的治療方案。研究結果已刊登於國際科學期刊《Diabetes Care》。

研究由中大醫學院生物醫學學院助理教授蘇漢昌醫生領導，採用了「孟德爾隨機化」統計方法，尋找可能與新冠肺炎相關的高危因素。該方法十分創新，能有效闡明因果關係。團隊利用「全基因組關聯研究」的大數據，以探索能改變ACE2受體在肺部表達程度的相關研究和血液蛋白。通過對500多種疾病或特徵的篩查，他們發現糖尿病相關特徵會增加ACE2受體在肺部表達程度，而該受體愈活躍、表達程度愈高，感染機會就愈高。

團隊亦發現與ACE2受體表達程度有關的血液蛋白，或有助闡明病毒損害人體的潛在分子機制，更有可能作爲潛在的生物標記，幫助藥物的研發或重新定位，為治療新冠肺炎帶來新方向。