書展下周如期開放　專家及議員促港府檢視應否叫停

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，有確診患者曾到迪士尼樂園，並入住園區酒店及享用自助餐，惟政府依然容許主題樂園繼續開放，而會展書展將如期於下周三(15日)舉行，令人關注大型活動的感染風險。有議員批評港府考慮不周，應檢視是否需暫停相關活動或關閉場所；有專家認爲，若未來2、3日源頭不明感染個案仍上升，建議港府應叫停大型展覽等高風險活動。

一年一度書展將舉行，但近日本港疫情反覆，應否如期舉行照常開放，蒙上一層陰霾。書展主辦單位香港貿易發展局今日(8日)回覆東網查詢時表示，第31屆香港書展將如期於本月15日至21日於香港會議展覽中心舉行，各項籌備工作正按計劃有序地進行。該局會以與會者及廣大書迷的安全為首要考慮，繼續密切注意疫情發展，如在書展期間有任何變動，會適時通知各展商，作出適當的安排。

早前重開的香港迪士尼樂園及海洋公園，目前仍然照常開放。對於政府未有對主題樂園及大型展覽作出營業規限，議員郭家麒批評政府考慮不周，擔心室內多人聚集的大型活動會增加傳播風險。他促請當局為大型活動訂立防疫指引，並應檢視是否需要停辦活動，或限制場所入場人數。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，本地出現多宗源頭不明的感染個案已顯示病毒在社區傳播，若未來2、3日，源頭不明的感染個案持續上升，例如1個禮拜內增加1至2倍，政府考慮叫停高風險的大型活動。他認爲，即使情況未失控至煞停書展，但疫情反彈下，主辦商也應採取更嚴謹措施，例如將入場人流減至一半，控制入場人士的停留時間，避免人群聚集，而餐飲或其他服務也應另作考慮或撤銷。

他提醒，入場人士應時刻注意保持個人衞生，謹記佩戴口罩，保持社交距離，避免去人多地方，應時常帶備酒精搓手液，揭書前後都應以酒精搓手液作手部清潔，在場內盡可能不要飲食，以避免除下口罩時所造成的感染風險。