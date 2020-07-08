警破網售武器案　檢電槍利刀拘2父子

警方早前接獲線報，得悉有人在網上交易平台出售電槍及其他攻擊性武器。將軍澳警區刑事總督察阮成熙表示，經深入調查及分析後鎖定目標人物，今日(8日)中午時分，派員掩至九龍灣麗晶花園一個單位外埋伏，期間截獲報稱從事資訊科技工作的姓何(30歲)目標男子，在其身上搜出一支電槍。

警方其後將男子押返住所調查，在他與73歲父親的房間內再發現更多攻擊性武器，包括2把武士刀、1把開山刀、12把摺刀、1把子母刀、1把長木刀及1把長膠刀，所有刀具均已開鋒，遂以涉嫌無牌管有槍械及藏有攻擊性武器拘捕2人，他們現正被扣留調查。

阮成熙指出，警方正調查該些武器是否涉及其他案件，但現階段未有證據顯示曾在其他罪案中使用，同時亦會針對武器來源及用途繼續展開追查，案件交由將軍澳警區重案組接手跟進，涉案電槍將交由專家進行檢驗。

根據香港法例238章《火器及彈藥條例》，無牌管有包括電槍等槍械，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁14年。另外，根據香港法例第228章，任何人管有攻擊性武器意圖作非法用途，可判處罰款5千港元及監禁2年。警方呼籲市民切勿藏有、管有、兜售或購買相關物品，如有任何相關罪案消息，應盡快向警方舉報。