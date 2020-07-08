多宗感染源頭不明本地確診個案　涉事屋苑加強消毒

本港今日爆出多宗新冠肺炎本地感染個案，當中部分個案更加感染源頭不明。有涉事屋苑的管理處知道大廈有人確診後，安排清潔工人消毒大廈大堂位置，但亦有涉事屋苑截至今日傍晚仍未見有明顯加強消毒及防疫安排。有居民對大廈有人確診感到十分擔心，稱會加強消毒家居，出入載口罩。

今日5宗感染源頭不明的個案，分別居於坪石邨玉石樓、慈雲山慈正邨、旺角海韻閣、荃灣灣景花園，以及跑馬地禮頓山。東網記者今日黃昏到慈正邨確診大廈正遠樓視察，樓下有組織向出入大廈的居民派發防疫物資，大廈管理處亦安排穿上多名防護衣服的清潔人員，在大廈地面的升降機大堂噴灑消毒液，以及用稀釋漂白水拖地，但有出入該大廈的人士仍然沒有戴口罩。慈正樓居民周女士稱對有人確診感到害怕，現時出入會戴口罩，自覺地加強防疫。

另一方面，荃灣灣景花園截至今日黃昏時份，未見有加強消毒及防疫安排，屋苑內網球場有市民在打網球，亦有居民帶到兒童到屋苑內的公園現耍。居民黃小姐表示，衞生署沒有公布是哪一座有人確診，但居民口耳相傳確診個案可能來自第一座，她對於有街坊「中招」感到十分擔心，會加強清潔家居。

至於今日編號1304確診個案女患者，其丈夫及兒子早前亦已確診，涉及觀塘坪石邨「彬記粥麵美食」群組。該名女患者在鰂魚涌華蘭中心的超級市場壽司部工作，今日該超市有身穿防護衣服的人員入內清潔。在附近工作的陳小姐表示，非常擔心再次嚴重爆發疫情，希望大眾及飲食業自律戴好口罩，做好個人衛生，她暫時都不會購買和食用生冷食物 ，亦會少到外面店舖用膳。

另外，佐敦新發茶餐廳亦涉及多宗確診個案，該餐廳今日沒有營業。有地區人士自資聘請清潔公司，為茶餐廳附近樓字噴灑消毒劑。文輝樓居民郭小姐郭小姐稱，上兩個星期才光顧過該餐廳，家人都有在該餐廳用膳，但認為「唔驚得咁多啦，都要食㗎嘛」。