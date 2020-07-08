關注違反誓言會否涉刑事　公務員工會促政府交代細節

公務員事務局今日(8日)建議，所有於今年7月1日或之後新入職的公務員，必須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區；而現職公務員則會先在政府決策過程中擔任重要角色或較高職級者，以及職務較為敏感的公務員作宣誓。公務員團體指出，公務員過去亦需要擁護《基本法》及恪守《公務員守則》；但亦有公務員關注，宣誓後一旦違反誓言是否需要負上刑事責任

高級公務員協會主席李方沖認為政府的建議是希望透過先易後難的方法，最終達至所有公務員均需宣誓擁護《基本法》及效忠特區。李指出，公務員過去亦需要擁護《基本法》及恪守《公務員守則》，對新入職公務員應否宣誓並無太大意見，會員普遍亦不抗拒現職公務員未來亦需要宣誓。不過，他承認會員間亦有分歧意見，較多公務員關注宣誓後若被指違反誓言，是否需要負上刑事責任，期望當局盡快交代相關細節，及諮詢公務員的意見。

華員會會長利葵燕亦指出，公務員本來就需要擁護《基本法》及恪守《公務員守則》，認為政府今次建議在內容上並無分別，僅在形式上增加一個環節，將更明確闡明公務員的責任及政府對公務員的要求。

被問到會員會否擔心一旦違反誓詞內容要負上刑事責任時，利強調即使未有宣誓，亦不代表公務員可以違背《基本法》，又指現時公務員違反《公務員守則》時亦需接受紀律處分；但利亦不排除有會員就此會有所擔心，重申當局就建議諮詢公務員時會表達意見。