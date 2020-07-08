立會續審議延長產假　建制狠批泛民矇騙市民

立法會今日(8日)繼續審議延長法定產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，議員梁耀忠質疑草案未經正常程序，反而繞過內務委員會，交付人力事務委員會審議後轉交大會，直斥政府帶頭破壞立法程序。梁的言論隨即被反駁，多位建制派議員斥民主派議員拉布，導致內會停擺，亦有議員大鬧泛民亂玩程序、目無法紀，直斥民主派議員污衊建制派、矇騙香港市民。

梁耀忠發言時指建制派議員與政府赤裸裸無視立法會程序，將草案繞過內會直接交付人力事務委員會處理，質疑立法程序以後將會變成「無掩雞籠」。梁又指民主派議員在本年1月已開始就草案向政府提出質詢，指並不反對草案內容，只是反對立法方式。梁的言論隨即遭到建制派議員強烈「反彈」。

勞工界議員陸頌雄指內會早前經過17次選舉仍未能選出主席，而反對派議員竟然表示交付人力委員會是不符合規矩，批評反對派議員只鼓吹違法達意，就連有示威者在去年7月1日「打爆」立法會都「不割席、不篤灰」。陸又指梁耀忠作為勞工代表，賊喊捉賊、出賣工人利益。

進出口界議員黃定光指攬炒派的言論十分刺耳，指草案因內會長達7個月的拉布而拖延甚久，直言反對派將內會「玩殘」，導致選主席的過程「難過到西天取經」。黃又狠批反對派議員竟然「掉轉頭」指草案繞過內會審議，反問「內乜嘢會，主席都冇！」怒斥反對派污衊建制派議員。

黃定光又呼籲反對派議員「拎塊鏡照吓自己」，大鬧泛民的理論是「順我者昌逆我者亡」，直斥非常可恥，並希望反對派停止矇騙香港市民，盡快讓草案得以通過。