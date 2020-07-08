無戴口罩乘車與的哥爭執　男公關涉冒警兼刑事恐嚇被捕

警方偵破一宗冒警及刑事恐嚇案。旺角警區刑事調查隊偵緝督察梁志峰表示，上周五(3日)下午1時40分，一名姓李(32歲)的士司機，在旺角砵蘭街近山東街接載2名男子前往大埔慈山寺。行車期間，其中一名男乘客與司機因戴口罩問題爭執，該男乘客自稱為警務人員，並出言恐嚇司機。其後，2名男子離去，的士司機報警。

警方經深入調查後，今早(8日)在跑馬地以涉嫌冒警及刑事恐嚇罪名，拘捕一名報稱任職公關的姓區(23歲)男子，他被帶署扣查，案件交旺角警區刑事調查隊跟進。警方重申，冒警及刑事恐嚇屬嚴重罪行，最高刑罰可分別被判監禁6個月及5年。

案發當日，社交平台瘋傳一段紋身男疑冒警兼恐嚇片段，片長1分38秒，當時2名男子在旺角截乘的士，紋身男用手拿着口罩，友人則戴上口罩。起步約2至3分鐘後，的士司機向2乘客解釋，由於之前曾接載手帶需要檢疫人士，提醒紋身男帶上口罩。不過，紋身男稱：「𠵱家戴唔戴口罩都避唔到」，並反問的士司機為何要戴口罩。

司機聞言後，立刻停車，再次要求紋身男戴上口罩，對方卻突然稱自己是警察，然後戴上口罩，又要求司機立刻開車，其友人因此落車離開。司機聽到對方是警察後，隨即要求紋身男展示委任證，但他未有理會，司機只好再要求紋身男下，並質疑紋身男「差人可以咁樣嘅咩」，紋身男回應「差佬係大晒㗎話你聽，你成世繼續揸的士，叫人戴口罩啦」，的士司機則稱「尊重大家」。

期間，紋身男更夾雜粗言穢語揶揄司機「揸多幾年的士先啦」，司機則反駁，「你話你係差人，有車cam錄音影晒。」同時表示「互相尊重啫！」紋身男反指「我點解要尊重你？你揸的士㗎嘛？你知唔知我做咩？」司機回應「警察吖嘛！」紋身男稱：「邊個講啊？差佬係咁樣講嘢，得唔得？講完無講得唔得？」最後離開時留下一句「今晚我就燒你架車。」