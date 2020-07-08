保就業計劃舉報2日內增25宗　秘書處至昨日收63宗舉報

補貼僱主支付6至8月工資的保就業計劃，首期計劃上月中截止。計劃設有監察機制，僱員或社會人士另可向當局舉報違規事宜。保就業計劃秘書處回覆東網查詢表示，截至昨日(7日)共收到63宗舉報，秘書處及代理人正積極跟進，為免影響相關工作，暫時不適宜透露個案或具體詳情，待調查完成後，該處會通知舉報人有關結果。

計劃截止本月5日收到38宗舉報，2日內舉報個案急增25宗至63宗。秘書處表示，會覆檢有關僱主的申請資格、所獲批款項，受託人所提供的相關強積金供款紀錄，如有需要會做現場審核。另外已抽查約170名僱主或機構，相關工作仍繼續進行。

該處重申，若經調查後發現有僱主向政府、秘書處或政府代理人作出虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導的文件或資料，以獲取本計劃下任何補貼，該僱主可能會被刑事檢控。若有關涉及《僱傭條例》的規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，個案會轉介勞工處跟進，如有需要亦會將個案交相關執法部門跟進。