政Whats噏：今屆立法會近尾聲　明日大嶼等多項工程恐難產

今屆立法會將會喺下周結束，立法會財務委員會仲有一大堆積壓議程未審議，包括備受爭議嘅明日大嶼計劃中嘅交椅洲中部水域人工島相關研究、造價高達17億元嘅元朗天橋工程等等。嚟緊財委會喺下周一和二加開會議，根據當日嘅議程，有爭議性嘅工程撥款都統統冇影，睇嚟依堆工程撥款應該趕唔切尾班車喇！

財委會議程積壓多時，其中有50幾項係同工務工程有關，包括明日大嶼計劃中嘅交椅洲中部水域人工島相關研究，相關項目都要5.5億元。翻查下周嘅財委會議程，14項議程入面有12項都係關於開設職位，剩返兩個分別係撥款5.5千萬元畀環保署設立空氣污染物立體監測網絡，同埋提高休漁期貸款計劃下嘅最高貸款額，換言之受爭議嘅工程項目全部都冇影。

根據過往程序，如果財委會議案唔能夠喺會期完結前獲通過，喺新一屆立法會上就要從頭嚟過，要重新經由相關事務委員會，同埋工務小組審議，先可以再喺財委會上申請撥款。今屆立法會就嚟完結，今個星期嘅財委會仲有成廿幾個項目要審議，政府眼見咁嘅情況，相信都應該會放棄受爭議性嘅項目，留返10月新一屆立法會先重新走程序。