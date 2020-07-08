警再破網上口罩騙案拉5人 今年損失金額達7000萬

自今年一月起，警方陸續接獲市民報案，指在網上付款訂購口罩後未有收到貨物，懷疑受騙。網絡安全及科技罪案調查科已因應情況成立內部協調指揮中心，統籌警隊各調查單位有關口罩騙案的調查工作。截至今日（8日），警方共接獲約2,240宗口罩騙案，損失金額共約7,000萬元。

網絡安全及科技罪案調查科聯同全港各警區，於前日至今日（8日）一連三日展開「孤峰」（SINGLEMOUNT）行動，在將軍澳區、長沙灣區、馬鞍山區及屯門區拘捕3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎16至27歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該5名被捕人涉及共8宗案件，損失金額共約5萬元。該5名被捕人已獲准保釋候查。

警方呼籲市民進行網上購物活動時要保持警覺及留意以下要點，以免墮入騙徒陷阱：

對第一次進行交易的賣家或網店，即使是朋友介紹，亦應事先做資料搜集，以評估其可信性；

建議購買小額或小量貨品，避免大筆買入；當確定收到貨品，認為該網店值得信任後，才考慮再次購買；

盡量要求賣家面交或貨到付款；

紀錄賣家的資料（如帳戶號碼）及要求賣家提供容易識辨身份的收款銀行戶口；

臨近交貨期可以向賣家查詢供應情況，如發現賣家失去聯絡，應盡快嘗試透過其他方法核實賣家是否有可疑；

留意新聞及市面口罩供應情況，切忌跟風或急於搶購；以及

如有懷疑，請即致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢。