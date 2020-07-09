青協青年宿舍78個單位逾900份申請　競爭激烈

青年人想要自主空間，香港青年協會位於大埔寶鄉街2號的青年宿舍PH2去年12月起接受申請，78個單位共有900多份申請，競爭相當激烈。青協經過重重篩選及面試，最終選出72位符合年齡、入息、資產總值限額的在職青年，包括一對夫婦，至今已有9成單位入伙。

青協督導主任黃秀儀帶傳媒參觀PH2，大樓空間設計明亮寬敞。她指，大樓有70個單人單位、2個二人單位及2個三人共居單位，單位均有獨立衛浴及輕煮設備，2樓及3樓有廚房、洗衣房等公共設施。住客年齡中位數25歲，最年輕19歲，住客平均收入約16,000港元，平均資產總值約港幣71,000港元，入住者無須放棄公屋申請，總租期不得超過5年。

單人單位約200平方呎，租金約港幣4200港元至5800港元不等，隨樓層高度遞增；二人單位租金最貴，面積約400平方呎，租金約8700港元。她指，租金已包差餉、地租及管理費用，租金水平是鄰近面積相若單位55%，定價過程有參考差餉物業估價處提供的數據，並委托獨立專業測量師進行評估，青協會定期檢討及調整租金水平。

黃續指，宿舍以自負盈虧模式經營，租金雖比市場便宜，但營運成本須支付市價，並無寬減，機構未能把租金調至非常福利的水平，爲了應對日後驗樓及保養等開支，機構會成立儲備基金，計劃30年內儲備1300萬港元作維修費，並與政府保持緊密聯絡，冀能推出優惠措施，減輕支出負擔。