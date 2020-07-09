疫情下接獲1.7萬宗海外港人求助　區嘉宏︰較去年同期增8倍

突如其來的新冠肺炎疫情持續超過半年，令入境處接獲身處海外港人的求助大幅增加。入境處處長區嘉宏透露，入境處今年上半年接獲近1.7萬多宗求助個案，大部分與疫情有關，較去年同期大幅增加8倍，就此，入境處共開辦或協調30班包機或商業航班，接載超過4200多名港人回港。區又表明如有需要，自己會義不容辭親身到海外從危險地方帶港人回家。

入境處一直十分重視港人在外地遇上困難的求助個案，區嘉宏於專訪中表示，自今年1月起，世界各地的新冠肺炎疫情急劇變化，受疫情影響而滯留在內地或外國的香港居民人數可謂史無前例，入境處的協助在外香港居民小組（小組）在今年首6個月共收到約近1.7萬宗求助個案，大部分與疫情有關，較去年同期增加8倍。

為了盡力協助滯留外地港人，區嘉宏指在外交部、中國駐外大使館及相關機構大力幫助下，小組在過去數月執行武漢和日本鑽石公主號撤離行動，又協助策劃秘魯、摩洛哥、印度及巴基斯坦等地方的專機事宜，而截至7月6日，共開辦或協調30班包機或商業航班，接載超過4200多名港人回港。

區嘉宏提及，小組人員24小時一直無間斷地接聽及解答求助電話、回覆求助電郵、登記求助人的詳細資料和需要及聯絡不同持份者以協助他們盡快回港，現時仍有港人滯留外地，其中以印度、巴基斯坦及尼泊爾佔大多數。考慮到現時不同國家實施的陸空交通限制，以及相關人士回港後的檢疫安排和相關設施的承受能力，政府會繼續按照實際情況分批協助及協調他們有序返港，並提供其他切實可行的協助。

另外，因應今次疫情看到不少港人在外遇事極之需要協助，區嘉宏表示，入境處會增加這方面人力資源，亦考慮到時代變遷，有關求助渠道會與科技同步發展，讓身在外地的港人能夠透過不同方式向小組查詢，例如數據通話、即時通訊應用程式等，從而令小組能更快、更有效地向相關港人提供切實可行的建議及協助。