區嘉宏上任後部署多項大計　應用科技以民為本

入境處處長區嘉宏上任後，除肩負港區國安委工作，亦積極部署多項大計，未來將集中推動應用科技，達致以民為本精神，其中一項重要工作是在屯門兆麟推出全港首個一站式綜合辦事處，提供包括人事登記、旅行證件申請、延期逗留申請、出生和婚姻登記，甚至有婚禮大堂，該辦事處亦設有自助服務設施，讓市民享用更多元化的電子服務。

除屯門一站式綜合辦事處外，位於灣仔的入境事務大樓即將拆卸，區表示，新入境處總部大樓位於將軍澳，預料2023年落成，2024年將會遷入，而新大樓將會提供絕大部分服務（除死亡登記外），並計劃延長開放時間。

至於現時進行的全港市民換領智能身份證計劃，早於2018年12月展開，但因疫情影響，一度令換領工作暫停，現已恢復，截至今年6月30日，已有超過220萬名香港居民辦理換領新智能身份證手續，不少市民對該處提供的關愛服務，包括「到訪院舍服務」及「1加2加2」長者及殘疾人士同行的換證安排表示讚許，收到逾萬封感謝信，區預計2022年能夠完成整個換證計劃。

入境處近年集中應用科技服務，其中第二代電子護照在去年已推出，區表示，處方將推出自助取證機服務，市民只要帶同舊證件，並核實身份後，舊證就會自動取消，繼而就能領取新證，全程毋須經過櫃位。

區又謂，為配合部門發展，入境處不時檢討人手需要並作出靈活調配，處方在2020/21財政年度，計劃招聘約100名入境事務主任及約300名入境事務助理員，其中入境事務主任的公開招聘活動亦已經進行中，而入境事務助理員活動則以全年招聘形式進行，為部門招募新血。另外，隨着蓮塘/香園圍口岸即將落成，區指開通工作指日可待，處方大約會抽調200名入境處人員於該口岸工作。