打擊假難民工作取得成效　區嘉宏：目前尚待審核個案約300人

假難民問題困擾本港多時，入境處處長區嘉宏表示，入境處已加快審核免遣返聲請程序，目前尚待審核個案只有約300人，惟仍有1.3萬人以各種理由，包括上訴及申請司法覆核拖延留港。他表明，入境處會加快遣送聲請被拒人士，2014年至今已遣送超過1萬名聲請不獲確立人士離港，另外會繼續加大力度打擊黑工。

區嘉宏表示，入境處過去數年處理免遣返聲請上做了大量工作，取得一定成效，通過實施各項針對拖延審核進度的行政措施，去年初已基本完成審核早前積壓的聲請個案，現時正在審核的聲請約有300宗，惟仍有1.3萬名曾提出免遣返聲請的人士仍在香港，其中2000人正等待酷刑聲請上訴委員會的上訴。根據記錄顯示，超過7000人在聲請被拒絕和上訴失敗後，繼而向法院提出司法覆核。在港的聲請人主要來自巴基斯坦、印度、孟加拉同越南等。

區嘉宏強調，在處理免遣返聲請的工作上，會繼續以公平、有效地審理新接獲的聲請，以及加快遣送聲請被拒的人士，同時亦會加強打擊非法勞工和其他執法行動，藉以減少濫用機制人士來港的經濟誘因，配合政府打擊源頭及入境前管制的措施，期望聲請的數字可以維持在一個較低的水平。根據資料顯示，入境處今年上半年共拘捕83名非華裔非法勞工，較去年同期的116人，下跌28%。

另外，入境處亦會依法加快遣送聲請被拒的人士，區嘉宏指，現時遣返進程受到阻礙，主要原因涉及相當部分聲請人已向法院提出司法覆核，由於司法程序仍未完成，按現行政策，入境處必須暫緩執行遣返安排，即使如此，面對目前的挑戰和困難，入境處會繼續多管齊下，透過不同措施以及與相關持份者保持密切溝通，務求在可行情況下，盡快遣送聲請人離港。