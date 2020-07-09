護理學副學士銜接大學　兩女圓護士夢

文憑試放榜在即，受疫情影響，放榜成績或未盡如人意。兩名立志成為護士的學生，2018年文憑試失手，其後修讀副學士，以努力與熱誠，成功獲大學護理系錄取，她倆勉勵今屆考生不要放棄。

疫情下，醫護人員的工作顯得尤其重要。兩名莘莘學子立志成為醫護界一員，希望貢獻社會。李美雪自小喜歡對人的工作，中學時以讀醫為目標，在2018年的聯招拿着21分，把首兩位置填上護理科，可惜只獲浸會大學的理科錄取。但她未有氣餒，報讀了香港大學附屬學院護理學副學士課程。

李美雪在課餘時間參與醫院義工活動，亦到老人院實習，各種體驗加深她對行業了解。對於香港這半年被疫情籠罩，醫護人員挺身而出，更令她決心要投身行業。她心儀的香港大學近年改變面試方式，李指雖然成績未算優異，但在面試中表現到自己擁有護士的特質，成功獲港大錄取。

李美雪在副學士課程中認識到一堆志同道合的戰友，其中一位是伍凱琳。伍與李經歷相若，在大學聯招中失手，性格樂天的她決定選擇副學士，希望銜接大學學位，方便將來讀碩士，以及考獲其他專業資格。

伍凱琳認為，若再次失敗，可讀其他護士學校完成目標，現獲中文大學護理學三年級錄取。伍感謝家人信任，尤其作為護士的母親支持，慶幸未有辜負家人期望，希望將來貢獻社會。