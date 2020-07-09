網民熱話：司機未閂門先開車　屋苑小巴撞柱又撞車　

坐車遇上失魂司機，隨時嚇餐飽！近來尖沙咀就有司機連環出錯，致使所駕駛的屋苑小巴瘋狂溜後，不但司機跌出行人路，後方一架私家車也意外遭殃。網民看後直言司機太糊塗：「全套開車動作做錯」。

網民前日（7日）於Facebook群組「HongKong CarCam」上載相關影片，事發地點在尖沙咀梳士巴利道。從附近酒店外閉路電視拍到的片段可見，事發是傍晚約7時，接載住客的小巴停在路邊，車內載滿人。當時駕駛座的車門打開，司機落車視察疑被消防栓卡住的車門。未幾，司機登上駕駛座準備開車，期間為避開消防栓，繼續將車門開啟，上半身伸出車外「睇位」。未料整架小巴在此時突然溜後，司機隨即失去平衡跌出行人路。小巴在「開倒車」情況下，車門先撞上咪錶柱，其後車尾再撞上後方私家車，後推近10秒才停下。片段末尾，司機從地上爬起，緩緩走向已停下的小巴。

整個片段過程險象環生，貼文亦引起網民推測意外背後原因，「司機想關門時，先卡到水龍頭，再伸手想關門之際，跣一跣腳跌出車」。有網民表示司機「未閂車門先開車」是犯了駕駛大忌，亦有人狠批司機：「又上又落，搞下呢樣搞下嗰樣，都唔知想點。」

網民有話說：

Chin Pang Ng：個司機直情係手腳不協調，平時有冇揸車㗎？

Eddie Au Yeung：司機隻門被消防栓kick住，想後少少先可以關門

Joe Wong：柯南喺唔喺度，可唔可以話我知發生咩嘢事，唔關門，溜後，跌落車？？？

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