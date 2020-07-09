港區國安法：宣誓涉刑事令公僕有壓力　工會指未知罰則

《港區國安法》在港實施，港府昨日(8日)向立法會提出建議，所有於今年7月1日或之後新入職的公務員，必須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區，而現職公務員則以宣誓或簽署文件進行。高級公務員協會主席李方冲今早(9日)在電台節目指，《基本法》本身已對公職人員有相關規定，未知新要求與既有安排的分別，相信是要滿足《港區國安法》第6條的要求，暫時未知違反宣誓的罰則，希望與政府討論。

李指，新要求涉及刑事罰則，可能令公務員有壓力，執行上亦難以界定是否擁護《基本法》。他指出《基本法》賦予市民集會遊行的權利，如果不是以公會或公職人員名義，便可以參與集會遊行。

新公務員工會主席顏武周同樣關注具體宣誓內容及罰則，擔心有關安排限制公務員基本自由及權利，他認為當局要清楚交代公務員簽署文件或宣誓之後的言行是否受限，包括遊行示威，以及在社交媒體的言論，會否違反有關誓言等，以釋除疑慮。

顏武周表示，公務員都是「打份工」，一旦新安排影響個人權利及自由，不排除現職公務員考慮辭職，又相信有關安排將影響原本有意投考公務員人士的意欲。他續指，政府做法涉及不同部門及職級的公務員，指公務員守則及《基本法》列明公務員要向政府負責及協助施政，質疑當局做法「架床疊屋」。