港區國安法︰澳洲更新旅遊警示　暫停與港引渡條約

澳洲政府周四（9日）更新對香港的旅遊警示，指香港實施的《港區國安法》法例解釋空間廣泛，澳洲公民「可能被遞解出境，或可能被轉交到中國內地，在內地法律下面臨起訴」。當局呼籲國民重新考慮在香港逗留的計劃，而澳洲對港旅遊警示仍維持在最高的第四級「不要前往」（Do not travel）。澳洲總理同日宣布，暫停與香港的引渡條約，並延長部分學生或工作簽證居留期限至5年。

澳洲更新版的旅遊警示指，《港區國安法》的涵蓋程度與執法情況仍未清楚，國民有可能因「模糊定義的國家安全理由」而面臨被扣留的更高風險，亦有可能在無意間觸犯法律，又提醒有關法律的最高刑罰為終身監禁。警示呼籲，如果國民對《港區國安法》有憂慮，應重新考慮是否有需要在香港逗留。

澳洲政府對港的原有旅遊警示中，亦有提及香港的示威活動持續，示威者與警察、反對者及犯罪分子或會出現暴力衝突；警方亦曾於旅遊旺區及室內等地使用催淚氣體、實彈、橡膠子彈及胡椒噴霧等，而道路及公共交通亦時有受阻。警示呼籲國民留意網上資訊，避免前往出現示威的地區。

此外，澳洲政府於周二（7日）亦更新對中國的旅遊警示，提醒國民指有外國人因為「危害國家安全」而被中方拘留，澳洲人在華也可能面臨任意拘留的危險。澳洲對華的旅遊警示亦維持為「不要前往」。