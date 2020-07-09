基顯小學有學生家長確診即停課 校方建議當局提前放暑假

基顯小學有學生家長確診，今午起停課，校園將進行大清潔及消毒。(張世洋攝)

新冠肺炎第三波爆發，再有學校需停課！位於牛頭角上邨的聖公會基顯小學有家長確診，該校學生及家人正進行檢測及隔離14日，學校決定今午停課，明日亦停課一天，未來則視乎疫情及學生健康情況再作決定。該校副校長張偉雄表示，未來幾天是疫情爆發關鍵期，教育局應研究是否讓學校提早放暑假。

基顯小學在學校網頁發出通告，今早收到一家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，校方要求家長今日中午12時30半到校接學生回家，5年級呈分試即日取消及順延，稍後再作安排。學校明天停課，將作徹底清潔及消毒。

張偉雄表示，中午前已有不少家長來接學生，小部分仍留校的學生由老師照顧，直至放學為止。家住小學對面的何太表示，大批家長收到消息已陸續到校接子女放學。

至於基顯小學停課期會否延長，張偉雄稱要考慮疫情及學生的健康情況，近期政府放寬禁聚令，市民防疫意識亦見鬆懈，估計有隱性帶菌者傳播病毒。鑑於近日疫情嚴竣，本地個案大增，他認為當局應考慮提早放暑假。