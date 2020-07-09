港區國安法：黎智英直播聲稱不會離港　老婆仔女或走人

《港區國安法》在港實施逾一周，壹傳媒黎智英今早(9日)在社交網twitter進行直播，談及會否移民時出現兩種說法，首先指雖然不少人打算移民，但他不會離開香港，隨後又稱妻子和子女則可能離開，又承認未來舉辦遊行將會愈來愈困難。

黎指港區國安法令香港「死亡」，除了令香港失去法治，商業機構亦可能要向權力人士行賄，才得到保護。即使普通市民也會擔心在社交媒體上或日常通訊時遭到監控，生活習慣將大大改變。

過去警方多次不批准大型遊行集會，黎指港區國安法通過後遊行將會更加困難，相信不少人會退出社會運動，希望選擇留下的人可以自強成為社會運動的支柱。黎表示不會懼怕，如果因懼怕而變得「無用」，寧願失去生命。

黎指不少市民考慮移民，但股票市場卻上揚，直言情況非常奇怪。被問到以三個詞語形容香港的未來，黎表示看不到香港未來，因市民計劃離開香港移民，即使將來會有大量內地人進入香港，但只會令香港變成一個普通的中國城市，不能成為國際金融中心，因為內地人和香港人的文化差別非常大，英國殖民時期令港人學會法治和言論自由等理念，能夠與外國自由世界聯繫。