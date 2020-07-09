申訴署：轟康文署分配公眾池泳線欠監管　無查泳會有否牟利

申訴專員公署今日(9日)發表3份主動調查報告，其中2份都涉及康樂及文化事務署，包括公眾泳池泳線分配及監管機制，以及公眾泳池公眾授泳活動的規管，批評康文署對分配公眾泳池泳線存在多項不足，申訴署建議訂立清晰的用途限制，並制訂相關指引和租用條款，以及考慮成立獨立小組或委員會，並徵詢各體育總會泳會、相關業界人士和持分者的意見，制訂客觀和透明的分配機制和標準。

康文署在2005年開始就公眾泳池的主池推行中央分配泳線計劃，以協助相關的主要體育總會租用公眾泳池的主池泳線，作長遠體育發展及訓練之需要。不過，申訴署批評康文署在分配公眾泳池泳線的機制存在5項不足，包括經「中央計劃」分配的公眾泳線之用途不清晰、沒有監管體育總會分配公眾泳線的情況、未能有效核查泳會有否利用公眾泳線作牟利用途、規管泳會取消租用公眾泳線的問題過於寬鬆、對違規轉讓泳線行為規管不足。

報告指出，有某些體育總會的分配機制不公，以香港業餘游泳總會為例，在2017/18年度，泳總首10個獲分配最多泳線的屬會，合計所獲分配的泳線時數，已佔「中央計劃」下分配給泳總的總時數約一半。申訴署又認為，規管泳會取消租用公眾泳線的問題過於寬鬆，發現有不少泳會會經「中央計劃」獲分配泳線後，再出現取消租用泳線的情況，部分泳會的取消率更達100%。

申訴署又批評康文署未能有效核查泳會有否利用公眾泳線作牟利用途，並指出2018年曾有媒體報道泳會舉辦游泳班牟利，康文署調查後指無證據有牟利，但公署留意到，泳總在相關調查過程中，未能取得涉事屬會舉辦游泳課程的財務收支報告，情況突顯出體育總會根本無從規管或逐一審核其轄下屬會，有否從所舉辦的活動中牟利。

申訴專員趙慧賢表示是次調查發現「中央計劃」現時的問題，源於康文署過於依賴各體育總會自行分配泳線和進行監管。她建議康文署應與各體育總會及業界代表作出商討，就經「中央計劃」所分配的主池泳線訂立清晰的用途限制，並制定相關指引和租用條款；考慮成立獨立小組或委員會，並徵詢各體育總會泳會、相關業界人士和持分者的意見，共同製定客觀和透明的分配機制和標準。

另外，公眾泳池作私人授泳活動的情況日益嚴重，對其他泳客構成滋擾。申訴署認為，雖然康文署對公眾授泳的滋擾只以口頭勸諭，未有檢控，不但成效不彰也無助分流泳客，建議康文署須就設立「公眾授泳區」制定統一政策和機制，並加強「公眾授泳區」的管理，加強收集及分析公眾授泳活動的數據等。