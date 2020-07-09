港福堂有教友家屬確診　教會今暫停開放半日

社區不明源頭的新冠肺炎個案不斷上升，繼多間學校及院舍有確診或密切接觸者外，擁有不少權貴及名人教友的「中國基督教播道會港福堂」亦被波及。港福堂昨日（8日）向教友發信，指有教友的兒子前日（7日）確診新冠肺炎，確診者已多個星期未返教會，其母暫無症狀。今早港福堂已暫停開放，門外有要消毒清潔的告示。

東網致電港福堂查詢，對方確認有教友的一名家屬確診。而位於金鐘遠東金融中心一樓的港福堂則只有少量職員在內，教堂門外有告示牌，寫明早上9時至下午2時暫停開放。

據港福堂致教友的通告透露，該名教友是確診者的母親，目前並沒症狀，正等候病毒檢測，不過，該名教友曾於本月5日早上曾到過教會，在學青主日學上課及參與學青的暑期夏令營會議，期間有配戴口罩。

港福堂表示，為安全起見，教會於今日早上9時至下午2時暫停開放，進行徹底消毒。並會會視乎疫情發展，決定是否需要進一步暫停聚會。至於各區部聚會，可自行安排是否延期或更改以網上形式進行。