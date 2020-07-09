申訴署：1私院3季度僅收2病人作分流　公署促醫管局放寬限制

新冠肺炎疫情襲港，再一次揭示本地公營醫療壓力爆煲。申訴專員公署今日(9日)公布調查，發現香港兩家私家醫院的低收費病床使用率不足，其中在流感高峰期，一家醫院在三季內只獲醫管局轉介接收2名病人。申訴專員批評，轉介數字遠遜預期，情況無助紓緩公院住院服務的負荷，建議醫管局可研究放寬轉介病人限制，加快病床流轉，並將轉介安排恒常化等。

申訴專員公署發表一項主動調查報告，發現醫管局未有善用兩家私家醫院內低收費病床，用以分流病人至私營醫療系統，令病床使用率仍然偏低。因應政府以象徵式地價把土地批予兩私家醫院，需要提供總病床數目中不少於20%為低收費病床，每日住院費包括病床、膳食和護理服務不得超過公院三等病床最高每天港幣120港元的收費，另醫院費用則約標準病房的7折，較私家醫院每日最低收費超過港幣500港元低。

截至去年12月，兩私家醫院理應提供分別103張與61張，合共164張低收費病床。然而，現時醫管局與兩私家醫院簽訂協議，在流感高峰期可由公立醫院轉介病人到該兩私家醫院，公署發現在2017年至2019年3個季度的流感高峰期，其中一醫院只接收了2名從醫管局轉介的病人，而另一醫院則在各季獲轉介24至35人。其中一醫院在6年中有4年，其低收費病床使用率較低於整體病床使用率。

醫管局解釋因要確保病人安全，甄選病人轉介至私家醫院的程序時，人手上未能配合。另外，有病人擔憂使用低收費病床，會令其接受的服務較差，而拒絕入住。

政府在2011年決定在政府預留土地發展的私家醫院續期時，因條款未有界定使用率等條件，難以執行，故打算引入套餐式服務以取代提供低收費病床。公署認為兩醫院的地契分別在2047年6月與2060年6月才期滿，低收費病床可吸引負擔能力較高的市民轉為使用私營醫療服務，以紓緩公院住院服務的壓力，並與政府推廣的自願醫保政策相輔相成，應重新檢視該決定。

申訴專員趙慧賢認為若低收費病床多設在綜合病房，即內外科，而要甄選內外科急症個案需時，建議醫管局可研究放寬轉介病人限制，包括現時七天的住院日數限制，將療養康復科等其他科目的病人納入可作轉介之列，加快病床流轉，並將轉介安排恒常化等。公署同時建議食環署向公眾推廣低收費病床，消除公眾誤解，並推出優惠連同低收費病床來吸引公眾。