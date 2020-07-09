港區安全法：3500防暴警　周日起陸續重返前線警務

《港區國安法》立法生效至今近10天時間，各類型反修例示威、集會等抗爭活動，如「和你Lunch」和「各區悼念活動」的聲勢明顯較立法前有所減弱。據了解，警方從去年6月因應有關示威行動，制訂「踏浪者」行動，並安排近6000名防暴警力日夜執勤。鑑於國安法至今成效初見，警方經過風險評估後，計劃分批將防暴警員回放至原本所屬前線崗位；料至本月尾，防暴警員人手將剩餘2000多人。

警方自去年部署「踏浪者」行動以來，最高峰曾於6大總區，安排6000名防暴警員，分成三大梯隊以應付全港反修例示威衝突；而早前港區國安法尚未實施之前，警方一直維持相關安排。據消息指出，港區國安法實施後，示威情況力度已大不如前，警方初步評估新法例成效顯著，故於下周日（12日）開始將防暴警員之中，所有衝鋒隊（EU）人員和第三梯隊的軍裝人員，將會返回原本崗位；而日常巡邏工作亦毋須再穿上防暴裝束，而會配備以往軍裝人員配備。

至於更份方面，自「踏浪者」行動實行以來，由於抽調不少警力處理示威衝突，導致各區警力較平常緊絀，工作更份每日只分成兩更制，每更各12小時；而下周日將改回正常8小時的三更制。

消息續指，第二步警力分配將預料於本月23日進行，其中「第二梯隊」大部分警員，即當中六大總區應變大隊警員，亦會返回原本崗位。當完成兩步警力調整後，預料仍然有逾2000名防暴警執勤，繼續負責處理日常示威。

此外，消息又指出，特務警察方面暫未有減少打算，其工作暫時仍會負責駐守重要建築物，包括政府總部、禮賓府及大使館等。