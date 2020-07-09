環保天星小輪「曉星」今啟航 可載量減至399人

改裝後的「曉星」輪今啟航，是首艘航行於日常航班的環保渡輪。(羅錦鴻攝)

天星小輪前年開始分批將旗下渡輪的柴油發動機，改裝為更環保、以柴油發電及電能推動的低排放環保渡輪。傳統「曉星」輪年初完成改裝，今早(9日)舉行啟航禮，該渡輪今起會往來灣仔至尖沙咀航線，是首艘航行於日常航班的環保渡輪。

改裝後的「曉星」輪，其油電系統由兩台新型柴油發電機，直接供電予新的驅動引擎，代替原有的柴油二衝程系統，再配合超低硫柴油的應用，黑煙排放較舊有引擎大幅減少，有害氣體，如硫酸、亞硫酸及硫酸鹽粒子等亦會減少。經改裝後的「曉星」輪因要遷就發電機的擺位，下層座位需要調動，可載量亦由原先的523人，大減至399人。

天星小輪董事易志明在啟航禮上，將「吉祥風車」交到總船長郭灶帶手上，祝願「曉星」輪一帆風順，隨後連同環境局局長黃錦星、運輸署署長陳美寶等，一同在甲板上剪綵，並登上渡輪，觀看新的發電機後，改裝後的「曉星」輪隨即啟航。

易指，「曉星」輪經過大半年時間改裝後，今日再次投入服務，為第一艘航行於日常航班的低排放環保渡輪。他提到，下一艘「銀星號」同樣會改裝成油電系統，預計將於今年下半年推出，並正研究全電動渡輪的可行性，希望不久將來能再創另一個里程碑。