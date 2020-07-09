疫情反彈檢疫設施告急　外傭訂酒店檢疫14日遇困難

新冠肺炎疫情反彈，未來幾月有大量外傭抵港，酒店及賓館業人士透露，近日外傭訂酒店隔離14日的需求大增，多間賓館均指訂房查詢上升，部分已告訂滿。香港僱傭代理協會則稱，有中介公司表明訂房困難，希望政府協助業界解決問題，如提供一兩間指定酒店供外傭入住。

旺角一間賓館的負責人童先生表示，旗下有約50間房，本港封關後，當中6成房間已被未能返回內地工作的人士租下居住，部分人已住了數月，賓館可供預訂的房間只剩約4成，一般要數日前預訂才有房。

近日多了人查詢訂房給外傭入住，但真正訂房一周者只有約10宗。房價已由100多港元一晚上調至200多港元，相較疫情前的300多港元一晚，仍屬蝕住做。另外，如要提供膳食，需額外多收100港元，職員亦不會進入房間清潔。

美麗都大廈一間賓館則有19間房，負責人指已全滿，因部分住客完成隔離檢疫後也不退房，最長入住者已住了3個月。

本港有連鎖酒店集團提供外傭檢疫居住服務，東網記者查詢得悉，如外傭入住前確診，會收取3晚房租；如外傭入住後才確診，14晚住宿費不會退回，另外會在按金中再扣除2600港元作為清潔房間及更換所有床單被套的費用。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，勞工處早前曾提供約30間可接待檢疫隔離人士的酒店名單，至今未有更新，部分酒店不時無房，或已不再接待檢疫人士，政府提供的酒店資料有待改善。

他指出，外傭需在酒店強制檢疫隔離措施一出，部分本港酒店已加價，出現供求緊張問題，他希望政府可以指定一兩間酒店供外傭集中檢疫及統一提供膳食，目前酒店一般檢疫14天的收費介乎4000至8000港元，還未計膳食費。

他又指，過去6個月約有逾萬名外傭等候來港，惟印尼及菲律賓仍未完全開放辦理簽證，令確實可來港的外傭人數遠低於預期，加上部分僱主又要求外傭延遲來港，故每日抵港人數只有約百人，集中一兩間酒店檢疫已可應付。