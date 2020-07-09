何鴻燊喪禮第二日公祭　政商名人到場致祭

一代賭王何鴻燊今年5月病逝，享年98歲。其一連三天的喪禮，今日(9日)進入第二天公祭。何家各房人陸續抵達香港殯儀館，現場所見，長房女兒何超雄最早到靈堂，隨後是各房親屬前來。三太陳婉珍與女兒何超蓮十指緊扣，但三太神情哀傷，由超蓮攙扶前行，緊隨其後是超蓮男友竇驍。

而四太梁安琪和女兒何超欣以一身素服到場，神情肅穆。四房長女何超盈和丈夫辛奇隆，兒子何猷君和太太奚夢瑤亦分別抵達靈堂打點。至於二房女兒何超儀與其丈夫陳子聰抵達時，被問及是否很掛念爸爸，超儀直言：「梗係掛住啦！」

另外，社會各界政商賢達和名人所送的花圈亦陸續送抵靈堂，當中包括中華總商會永遠榮譽會長霍震寰及其太太霍陳琪琪、國際女星楊紫瓊的花圈。而出席公祭的各界政商賢達包括銀河娛樂主席呂志和、富商趙世曾及其女兒趙式芝、中大內科及藥物治療學系醫學講座教授沈祖堯、前港鐵主席馬時亨、前財政司司長梁錦松等。

靈堂上亦派發了何鴻燊紀念冊，印有社會各界對何悼念的說話，除寫了他是博彩業的守護神外，亦有講述其大學求學時的趣事，讓大家懷緬一番。何鴻燊叱咤澳門賭業，旗下的澳娛、澳博、信德員工在紀念特刊中以「永遠懷念我們的守護神–何鴻燊博士」為題，並以惜才、重才、風範、風趣來悼念昔日的老闆。當中內容除了講述何鴻燊向來重視員工，指員工是公司最重要的資產，又提到每年集團企業的春節聯歡晚會，因為何鴻燊致辭風趣幽默令大家津津樂道，每年這個時刻，大家都翹首以待。