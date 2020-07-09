港區國安法：鄧以海率海關守好防線　堵截槍枝彈藥非法物品

《港區國安法》上月30日實施，身兼維護國家安全委員會成員的香港海關關長鄧以海接受內地官媒訪問時表示，將會在海關專業範疇內制訂維護國家及香港安全的政策和工作。他提到海關的國安具體任務為堵截軍火武器，以及有可能危害國家安全的物品，因此海關在國安法的執行上是一道全天候都必須堅守的重要防線。

鄧以海提到香港海關作為堵截外來非法物品的第一道防線，在維護國家安全和打擊恐怖活動擔當獨特的角色，「槍枝彈藥一向是存心威脅國家安全的組織和人士，用作破壞的工具」。他又指出，香港作為一個交通樞紐和國際大都會，每天有海量的客運、貨運，以及郵包經海陸空途徑進出香港，而海關在這數方面亦進行有效的把關管制，做好堵截槍枝彈藥和武器配件，以及其他的物資裝備。

鄧以海又表示，未來會帶領香港海關，盡忠職守地做好護法守關的工作；並對自己成為國安委當中一員表示感到非常榮幸。他指，實施國安法是讓本港走出困局，從亂到治的轉機，維護國國家安全和香港繁榮安定的「定海神針」。