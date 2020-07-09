夫婦因圍觀馬鞍山火燒人被控　事主出庭作供

馬鞍山一名男子於去年遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指身處現場圍觀及喧嘩，事後被控以一項公眾地方作出擾亂秩序行為罪。二人否認控罪，案件今(9日)在東區法院開審。被燒傷的男子X在屏風後供稱，當日在馬鞍山港鐵站與一班黑衣人爭執後，他追至天橋已不見各人蹤影，反被多人包圍指罵，有人向他淋不明液體，最後「我都唔知發生咩事就著咗火嘞」，但他承認不肯定兩名被告在圍觀過程中「講過乜嘢」。

同報稱文員的夫婦被告陳海雲(33歲)及鄺耀文(39歲)，原被控公眾地方行為不檢罪，今被改控公眾地方作出擾亂秩序行為罪。他們被指於去年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

X向法庭表示，因受傷關係，無法說話太大聲，他指自己小學程度，做了20多年地盤挖泥工人，本身有輕微中風及血壓高，與妻子育有3名子女，他是家中經濟支柱，事發後4成皮膚被燒傷，一度入住深切治療部，今年2月始出院，現仍需覆診服藥，四肢無力，連扭樽蓋及毛巾都不能，無法工作，自覺累了太太。

X供稱，當日覆完診到馬鞍山港鐵站中銀櫃員機提款，卻見6-7名黑衣人在破壞港鐵設施，他喝止對方，有人向他扑頭，他追著黑衣人至天橋，隨即被20-30名途人包圍指罵，但無法辨認是否包括兩名被告，突然有人向他淋液體：「唔知發生咩事就著咗火嘞」，他脫衣拍打身上的火，也有男途人幫忙，之後有救護員到場將他送院，他上白車後便昏迷，醒來已在醫院。

X在辯方盤問下指，當初追黑衣人是出於「見義勇為，想交比差人」，但「依家諗返就傻啦」，他稱在天橋被人包圍時「有預計被打，無諗過被燒咁嚴重」，至於為何頭部已受傷，有人勸他離開也不走，他直認自己「唔忿氣」，但也驚「走咗仲危險」。

控方庭上播放多條事發天橋片段，顯示X與多名途人互相拉扯及指罵，雙方均有講粗口，有女聲叫X「返大灣區」，X也回指「你哋都唔係中國人」，期間也有男子勸X冷靜及用紙巾幫他抹身，突然有人向X身上淋液體並點火，眾人隨即四散，X頓變火人。

裁判官看過片段後一度向控方提出，片段畫面十分暴力，X又要被迫重溫自己受傷經過，恐對他造成傷害，控方同意不會重複播放。而X則指自己視力差又有老花，看不清片段人樣，只有模糊影像。