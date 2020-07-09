理大研究發現苯硫脲激活斑馬魚胚胎自噬　致癌症研究偏差

斑馬魚在醫學研究中佔有重要位置，因其有一個非常「明顯」的優點，即胚胎是透明的，故研究人員可直接在活體動物上觀察到疾病變化。惟由於研究過程中，斑馬魚胚胎內的黑色素會生長，現時研究人員慣常會使用化學物苯硫脲(PTU)來抑制其生長，從而令胚胎維持透明以方便觀察。然而香港理工大學最新研究發現，這種常用的研究方法，原來會產生副作用，意外地激活斑馬魚胚胎內的細胞自噬活動，影響各種生理及病理狀況，導致研究出現偏差。

根據理大研究發現，使用苯硫脲而導致與自噬有關的研究結果出現偏差。理大醫療科技及資訊學系助理教授馬進恒解釋，斑馬魚原本會產生自噬，能夠讓細胞自我再生，在研究癌症上可觀察其抑制或保護癌細胞的作用。惟他發現，利用苯硫脲會令自噬活躍度提升，令抑制劑失效。他使用斑馬魚模型，選取部分獲美國食品及藥物管理局准許使用的藥物，發現一些原本用來抑制白血球增生的藥物，如羥氯喹，在沒有使用苯硫脲的情況下反而增長白血球的增生，導致出現反效果。

馬進恒續指，雖然未研究出利用苯硫脲會導致結果出現偏差的情況，但仍提醒研究人員或需重新審視有關自噬和血液學的研究結果，包括現有癌症治療藥物的成效。倘若使用斑馬魚模型作研究，可改用片層掃描顯微鏡，清楚觀察帶有色素的斑馬魚胚胎自噬體。