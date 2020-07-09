警派臥底破三合會案　三男子罪成還押候判

警方4年前展開「颶風行動」，派臥底探員滲入黑幫搜集證據，期間目睹疑似同門內訌而「吹雞」壓場等，事後三名男子被捕，分別被控聲稱是三合會社團成員及以三合會社團成員的身份行事共8罪。三人早前否認控罪受審，今於區院被裁定其中7罪罪成，須還押至本月15日量刑。

3被告依次是廖子鳳（61歲，商人）、林永森（50歲，商人）、伍偉浩（44歲，司機）。廖與林二人，分別被裁定一項及兩項以三合會社團「和安樂」成員的身份行事罪成；伍則被裁定三項以三合會社團「新義安」成員身份行事，及一項聲稱是「新義安」成員罪成。所有控罪均在2017年9月至2018年1月間發生。

控方案情指化名「華仔」的臥底警員於2016年及2018年間潛伏涉案社團。廖外號「子馮」、林外號「大眼哥」及伍外號為「肥波」。在2018年1月18日晚上，臥底被告知「聽講大眼哥同前坐館子馮傾嘢，傾唔掂依家打人」等，遂隨他人到佐敦與林、伍會合。期間林、伍二人握手，林稱:「兄弟，唔該晒」，伍回應:「小事嚟啫，大家合作開，你有事我哋老新撐硬你架喎」。林後打電話揚聲說:「我同你啲人喺下面，落嚟啦！唔嚟正契弟！」

廖不久到現場，與林二人走到馬路中央，廖向林稱:「你叫咁多水房人嚟做乜X嘢呀！想自己人打自己人呀？我話晒都係水房前坐館，夠薑就喺度隻揪啦大眼仔！」及後有人上前勸說，一行人遂往餐廳傾談。而臥底被他人告知此是「水房」內訌。

另外，林又被指在另一場合曾稱「水房嘅兄弟辛苦啦，我哋仲講緊數，好快知打唔打」。而伍則被指在在另外一些場合聲稱是社團成員，曾表示「依壇嘢都幾勁，一開始搵勝和，依家水房，仲搵埋我新義安」，又曾推跌他人指:「扮嘢呀，我老新肥波呀！」及說過「哇，依單嘢差勝和咋喎，依家14號、水房、我哋新義安都有」。

法官裁決時裁定臥底警員誠實可靠，在盤問下亦毫不動搖，並考慮了被告所說的術語的情景等，裁定被告罪成。辯方求情透露首被告今天生日。