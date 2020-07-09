延長產假修正案起爭拗　建制轟泛民故意拖延

立法會通過二讀有關延長法定產假至14周的條例草案，隨即進入全體委員會審議階段，由人力事務委員會提出有關「先審議、後訂立」的修正案進行討論，其中多名建制派反對修正案，並炮轟反對派過去經常惡意「拉布」，擔心通過修正案後，同樣會出現此情況。

議員郭偉強指民主派議員過去故意拖延內務委員會，根本沒有資格參與延長產假的審議，但卻「爭住」提出修正案，直斥民主派議員想藉此挾持政府，故認為「先訂立、後審議」更為安全，避免被泛民拖延影響。議員陸頌雄亦認為「先訂立、後審議」 可直接避免受未來立會大塞車，示威者破壞等情況影響，作為勞工界議員，他不介意減少出位空間，最重要的是勞工問題得到改善。鄭永舜則認為「先訂立、後審議」是政府與勞工顧問委員會商討後的共識，可減少申領上限的程序，作法理想。

議員陳恒鑌發言時則引述《東網》報道，「梁耀忠發言時指建制派議員與政府赤裸裸無視立法會程序，將草案繞過內會直接交付人力事務委員會處理，質疑立法程序以後將會變成『無掩雞籠』。」陳形容梁及其他民主派議員的言論何其虛偽，指民主派議員雖然稱不會反對議案，但不能繞過內會處理。陳指正正是因為民主派議員拉布拖垮內會，才需要繞過內會處理，批評民主派議員不符合程序公正。

民主派議員陳志全則認為，事實上「先審議、後訂立」及「先訂立、後審議」兩者分別不大，認為政府扼殺議員發言，「講多陣都唔畀」，企圖隻手遮天、一錘定音，又指建制派認同政府「先訂立、後審議」是「繳械」，將議員權利拱手相讓。